Тимошенко: ненормально, когда бизнесмены платят меньше учителей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что отчисления в Пенсионный фонд у всех категорий предприятий и учреждений должны быть одинаковыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

Отвечая на просьбу аграриев предоставить определенные преференции по уплате налогов в Пенсионный фонд, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Тут я не могу ничего приятного сказать».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ненормально, когда бизнесмены платят в Пенсионный фонд меньше, чем другие категории граждан, в частности учителя и врачи.