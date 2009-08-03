В БЮТ предупреждают, что КС могут перетасовать еще до выборов

13:45, 03 августа 2009
Политика
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Если будут играть в политику...

Во фракции БЮТ не сомневаются, что после президентских выборов в составе Конституционного Суда произойдет ротация.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя информацию о том, что фракции БЮТ и Партии регионов ведут переговоры о возможной ротации членов КС.

“После выборов, безусловно, произойдет ротация”, - сказал он.

В то же время депутат отметил, что на сегодняшний день Конституционный Суд демонстрирует излишнюю заполитизированность в своей деятельности и поэтому, вполне возможно, ротация членов КС может состояться еще до выборов главы государства.

«Если Конституционный Суд будет продолжать играть в политику, то вполне возможно, что произойдет ротация по квотам Верховной Рады и съездов судьей», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

 

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