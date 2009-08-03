Литвин: Конституцию не должны писать политики

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Конституцию Украины не должны писать политики, потому что они пишут ее, как правило, «для себя и под себя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Севастополе.

В.ЛИТВИН, в частности, выразил убежденность в том, что «нельзя для себя придумывать Конституцию, некий идол, и под свои личные воззрения, под свою систему взглядов, и под политический момент».

По его мнению, «это должен быть документ, который бы консолидировал общество, обеспечивал его развитие». Следовательно, сказал спикер, «Конституцию не должны писать политики. Как правило, они пишут для себя и под себя».

В.ЛИТВИН также подчеркнул, «власть должна быть моральной, профессиональной, и власть должна быть работоспособной, не в смысле политической риторики, а в смысле практических действий».

«Ибо, - продолжил он, - если судить сегодня о высказываниях украинской власти, - они все в оппозиции, они все занимают такую отвлеченную позицию, друг другу выдают наряды, забывая о том, что это, по сути дела, работа власти».

Как добавил глава парламента, «мы всегда ищем врагов. Мы пытаемся найти врага вне, но не оцениваем себя».