МВД: Патриарху РПЦ ничего не угрожало

Министерство внутренних дел Украины просит не политизировать изменение маршрута передвижения Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью МВД.

“Сегодня Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, который должен был прибыть из Крыма в Ривне, неожиданно изменил маршрут своего передвижения и поехал в этот город другим путем”, - подчеркнули в МВД, отметив, что “сразу же в средствах массовой информации начали появляться предположения, что изменение его маршрута связано с угрозами безопасности патриарха во время его поездки на западную Украину”.

В связи с этим Министерство внутренних дел сообщает, что “решение об изменении маршрута передвижения патриарха принималось представителями российской стороны, которые отвечают за его безопасность”.

На данный момент, заверили в МВД, “никаких чрезвычайных событих, могущих нанести вред патриаршему визиту, не зафиксировано”.

Сотрудники органов внутренних дел полностью контролируют обстановку и способны обеспечить общественный порядок в местах пребывания патриарха, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня предстоятель Русской православной церкви отменил свою поездку в город Ровно, и из Крыма вернулся в Киев, откуда уже отправился в город Корец Ровенской области.

По данным Московского патриархата, поездка в областной центр была отменена “по настоянию украинской власти”, которая “мотивировала это вопросами безопасности”.