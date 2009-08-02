Билл-борды Патриарха Филарета забросали краской

В Сумах неизвестные повредили билл-борды, посвященные годовщине крещения Руси-Украины с изображением Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА, и билл-борды, посвященные 20-й годовщине Народного руха Украины с изображением председателя НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации НРУ, это произошло в ночь на 30 июля. Плакаты на конструкциях билл-бордов были забросаны белой и черной красками.

Сумская областная организация Народного руха Украины обратилась к местным властям и в правоохранительные органы с просьбой принять меры против хулиганских действий неизвестных.

Руховцы Сумской области подчеркивают, что усматривают в этом «целеустремленные действия антиукраинских сил, которые направлены против Украинской православной церкви Киевского патриархата и против украинских ценностей, исповедуемых Народным рухом Украины».

Обращение СОО НРУ направлено председателю Сумской облгосадминистрации Николаю ЛАВРИКУ, Сумскому городскому председателю Геннадию МИНАЕВУ, а также начальникам Управления СБУ в Сумской области и городского отдела милиции.