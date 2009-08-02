Патриарх Кирилл назвал причины, разделяющие общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал опасными любые общественные объединения людей, основанные на ненависти, «на поиске врагов», «когда в основу объединения полагаются ложные идеи, которые разделяют народ».

Как передает корреспондент УНИАН , такую мысль он высказал сегодня, обращаясь к присутствующим на Божественной литургии в Херсонесе (Севастополь).

В частности, глава Русской православной церкви призвал не строить жизнь на основе идей, приводящих «к разделению, а нередко и к крови».

Также он считает, что «стремление объединить общество против вымышленного общего врага ни что иное, как идолопоклонство». При этом Патриарх подчеркнул, что «для поклонения этим идолам сегодня мобилизуются человеческие силы не только отдельных личностей, но общества и государств».

Вместе с тем Патриарх напомнил, что только Церковь провозглашает общие для всех ценности и идеалы, призывая людей сохранять святость в жизни, и именно вокруг этого должен объединяться народ.