Ющенко известно, что готовится политическое шоу сдачи Лозинского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО как можно скорее закончить расследование резонансных уголовных дел, чтобы предотвратить их политизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями правоохранительных органов в международном аэропорту «Борисполь».

По словам В.ЮЩЕНКО, в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе необходимо поставить точку. Обращаясь к А.МЕДВЕДЬКО, он подчеркнул: «у вас есть свидетель, дающий показания такого характера, которые дают возможность поставить точку».

Президент отметил, что завершение расследования этого дела стало бы свидетельством для людей, для мира торжества закона. Глава государства подчеркнул, что ему известно о том давлении, которое оказывается на следствие, поскольку речь идет о «преступниках наивысшего сорта». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, учитывая этот факт, правоохранительные органы тем более должны довести это дело до конца. По словам главы государства, «каждый день задержки этого дела обрастает политическими сценариями».

Также В.ЮЩЕНКО призвал руководителей правоохранительных ведомств как можно скорее задержать главного фигуранта другого резонансного дела – бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО. Президент попросил министра внутренних дел в случае наличия информации о местонахождении В.ЛОЗИНСКОГО срочно заканчивать разработку и сделать все возможное для его задержания.

«Чтобы мы не были свидетелями того, что стражи порядка разрабатывают политические сценарии», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, уже появляется информация о том, что представители разных правоохранительных структур пытаются получить политические баллы на том, «кто первым идет по следу», кто первым задержит подозреваемого. Президент призвал руководителей правоохранительных структур к максимальному сотрудничеству в расследовании этого и других дел, поскольку, по его словам, каждый день промедления – «это возможность разработки политических сценариев».

«Мне известно, как готовится политическое шоу его (В.ЛОЗИНСКОГО) сдачи», - сказал В.ЮЩЕНКО, призвав собеседников нарушить эти сценарии.

Еще одним резонансным делом, на необходимости срочного расследования которого настаивает Президент, является гибель подростка в карьере во Львовской области. В.ЮЩЕНКО отметил, что один из участников этого дела - высокопоставленный работник правоохранительных органов. В связи с этим он призвал руководителей силовых ведомств доказать всем, что этот чиновник является «обычным человеком перед законом».