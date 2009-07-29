Криль: нас затягивает в долговую яму

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что государство может брать кредиты, если их вкладывать в развитие, а не “закрывать дыры в бюджете”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил сегодня в Хмельницком, комментируя предоставление Украине третьего транша от МВФ.

«Государство, которое работает на перспективу, может брать кредиты, если они дешевые, но их необходимо вкладывать в развитие, скажем, в малые предприятия, которые дадут возможность зарабатывать государству деньги и возвращать кредиты. Если мы будем вкладывать в зарплату бюджетникам, чтобы ТИМОШЕНКО имела хороший рейтинг, то возникает вопрос - а чем мы будем отдавать эти деньги? А кто их будет отдавать, наши дети? Поэтому сейчас нас затягивает в долговую яму, и завтра может накрыть с головой», - отметил он.

По словам И.КРИЛЯ, средства от МВФ предоставляются Украине, чтобы вернуть банкам, и соответственно, предотвратить дефолт в стране. «Но наше правительство использует эти деньги, чтобы закрыть дыры в бюджете. Сегодня государственная смета находится в тайне: никто не знает, как выполняется бюджет, никто не знает, как развивается экономика, данные засекречены. Это делается потому, что кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО не хочет показывать, как она «хорошо» руководит государством», - заявил лидер “Единого Центра”.

В то же время И.КРИЛЬ заметил, что транш от МВФ - это фактически сформированный первый избирательный фонд. «О деньгах, которые поступают из-за границы, было очень много разговоров. Помните, как с начала года критиковали Нацбанк за предоставление денег банкам», - сказал он.

«Сегодня банкам дают деньги, но правительство уже не критикует Нацбанк, и Ю.ТИМОШЕНКО не говорит своих пламенных речей в адрес Нацбанка. Потому что это уже делается под прямым руководством правительства, они принимают участие в делении средств. То есть, если они делят - это хорошо, а если бы Нацбанк делал сам, то это было бы плохо», - добавил И.КРИЛЬ.