Посол Греции в Украине не собирается вешать консула-грубияна

Консул Греции Димитриос МИХАЛОПУЛОС покинет Киев в рамках плановой служебной ротации, а не в связи с инцидентом с украинской гражданкой Валентиной МАЛЕЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики Харис ДИМИТРИУ.

Он отметил, пока проводится расследование инцидента, посольство не может делать категорических заявлений.

В связи с этим посол сообщил, что расследование продолжается, и в рамках его проведения в Киев приезжал представитель Министерства иностранных дел Греции.

Дипломат подчеркнул, «что он не может просто так отдать консула на Майдан, чтобы его забросали там камнями».

На вопрос журналистов о том, правда, ли что консула Д.МИХАЛОПУЛОСА отзывают из Киева в связи с плановой ротацией, и что последний инцидент никак не скажется на его карьере, Х.ДИМИТРИУ ответил утвердительно.

Он подтвердил, что консул скоро уезжает в Афины, но отметил, что этот отъезд никак не связан с инцидентом. Но если консул и будет наказан, подчеркнул посол, то это будет административное взыскание. «Его никто не собирается вешать возле посольства», - добавил Х.ДИМИТРИУ.

Как сообщал УНИАН, украинской гражданке В.МАЛЕЙ в Консульстве Греции в Киеве отказали в туристической визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию.

Как рассказала В.МАЛЕЙ, консул Д.МИХАЛОПУЛОС, ”стукнул моим паспортом по столу, а затем рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращил глаза и начал ко мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к разделявшей нас стеклянной перегородке и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла произнести ни слова... Услышав ругательство и стук, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоено глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение”.

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