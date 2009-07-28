Высылают ли из Украины двух российских дипломатов?

Российский МИД уточняет информацию о высылке из Украины двух российских дипломатов, сообщили РосБизнесКонсалтингу в департаменте информации и печати МИД России. "На данный момент информация уточняется в посольстве РФ в Украине и в соответствующем департаменте украинского МИД", - сообщили в российском ведомстве.

23 июля 2009 г. украинская сторона потребовала, чтобы советник посольства России на Украине, принимавший участие в переговорах по вопросу пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе, Владимир Лысенко покинул территорию Украины до 29 июля 2009 г. 27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра Грачева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что организаторы высылки российского дипломата из Украины "пытаются разыгрывать подобные события в своих внутриполитических целях". Дипломат подчеркнул, что "без ответа подобные недружественные шаги остаться не могут".