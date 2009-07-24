Россия неизбежно вышлет украинских и грузинских дипломатов

Высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«Это чистой воды провокация, я просто сейчас не могу это по-другому охарактеризовать», - сказал С.ЛАВРОВ. По его словам, у Киева и Тбилиси «не было ни малейших оснований для того, чтобы эти меры применять». «Естественно, дипломатия - это искусство взаимное, поэтому без ответа подобные недружественные шаги остаться не могут», - отметил он.

По словам С.ЛАВРОВА, ему «даже неловко комментировать» решение Киева и Тбилиси, поскольку объявить о высылке российских дипломатов они решили в момент визита вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину и в Грузию. По его словам, вызывает сожаление тот факт, что эти «инициативы со стороны наших коллег предприняты в момент, когда наблюдаются позитивные перемены в общей атмосфере в регионе и в Европе в целом, а также на глобальном уровне».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на газету «Комерсант» (№ 124 от 24 июля) Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, пишет газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, пишет издание.

В МИД официально эти сведения не комментируют, но источник газеты подтвердил информацию о том, что В.ЛЫСЕНКО рекомендовано покинуть страну в недельный срок.

Следует отметить, что В.ЛЫСЕНКО в нынешнем году в любом случае должен был закончить пребывание в Украине - он был командирован в посольство в 2005 году и, согласно правилам российского МИДа, осенью его ожидала замена по плановой ротации.

Но, как пишет издание, по всей видимости решение Киева об отзыве аккредитации дипломата вызвало негодование официальной Москвы. Украинские дипломаты уверены, что российский МИД намеренно сообщил СМИ об этом конфликте, чтобы получить право на ответные действия – выслать из России кого-либо из украинских дипломатов.

Как известно, за последний месяц украинские правоохранители зафиксировали три случая нарушения российскими военными Черноморского флота России условий перемещения подразделений и вооружений по Севастополю.