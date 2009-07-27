"Наша Украина": закон о выборах Президента - нелегитимен

17:51, 27 июля 2009
Политика
1664

Комментирует депутат Мойсик

Владимир Мойсик
Народный депутат, первый заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Владимир Мойсик поставил под сомнение легитимность принятых парламентом на внеочередной сессии 24 июля решений. Об этом он сказал в комментарии сайту RAZOM.

Народный депутат напомнил, что согласно части 2 статьи 83 Конституции Украины, внеочередные сессии Верховной Рады Украины созываются с указанием повестки дня (именно повестки дня, а не ее проекта). Однако 24 июля парламент работал по другой повестке дня, чем опубликованная в газете «Голос Украины».

«Поскольку парламент изменил повестку дня внеочередной сессии не предусмотренным законом путем, то это может быть основанием обращения в Конституционный Суд о признании неконституционности решений на этой сессии, - в частности, и изменений в ряд законов, касающихся выборов Президента Украины», - подчеркнул Владимир Мойсик.

Кроме того, комментируя сам закон, он выразил убеждение, что такие изменения опасны для государства: «Этот закон написан «на двоих» и преследует ту же цель, что и создание широкой коалиции – раздел Украины между ПР и БЮТ».

Владимир Мойсик отметил: «Президент его никогда не подпишет, ведь данный закон сужает демократические права и свободы в Украине».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter