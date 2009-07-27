"Наша Украина": закон о выборах Президента - нелегитимен

Народный депутат, первый заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Владимир Мойсик поставил под сомнение легитимность принятых парламентом на внеочередной сессии 24 июля решений. Об этом он сказал в комментарии сайту RAZOM

Народный депутат напомнил, что согласно части 2 статьи 83 Конституции Украины, внеочередные сессии Верховной Рады Украины созываются с указанием повестки дня (именно повестки дня, а не ее проекта). Однако 24 июля парламент работал по другой повестке дня, чем опубликованная в газете «Голос Украины».

«Поскольку парламент изменил повестку дня внеочередной сессии не предусмотренным законом путем, то это может быть основанием обращения в Конституционный Суд о признании неконституционности решений на этой сессии, - в частности, и изменений в ряд законов, касающихся выборов Президента Украины», - подчеркнул Владимир Мойсик.

Кроме того, комментируя сам закон, он выразил убеждение, что такие изменения опасны для государства: «Этот закон написан «на двоих» и преследует ту же цель, что и создание широкой коалиции – раздел Украины между ПР и БЮТ».

Владимир Мойсик отметил: «Президент его никогда не подпишет, ведь данный закон сужает демократические права и свободы в Украине».