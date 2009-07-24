Зачем кандидату в Президенты толстый кошелек, объяснили в БЮТ

Увеличение до 2,5 млн. грн. денежного залога для регистрации кандидата в Президенты Украины позволит вдвое сократить количество желающих баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя принятие изменений в законодательство по выборам Президента.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что предлагал увеличить денежный залог с 0,5 млн. грн. до 10 млн. грн., однако парламент установил денежный залог в размере 2,5 млн. грн.

«Это компромиссное политическое решение, которое будет гарантировать, что в Украине не будет более 30 кандидатов в Президенты, как это могло бы быть», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его прогнозам, участие в избирательной кампании примут не менее 15 кандидатов.

«Поддержка предложения об увеличении денежного залога позволит в два раза сократить количество кандидатов», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, это позволит избирателям серьезнее провести дискуссию, изучить детально программы кандидатов и принять взвешенное, серьезное решение.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 24 июля, приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”.

Настоящим документом, среди прочего, установлено, что для регистрации кандидата в Президенты на специальный счет Центральной избирательной комиссии вносится денежный залог в размере 2,5 млн. грн.