Томенко придумал, как отбить охоту баллотироваться в Президенты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает необходимым увеличить сумму залога для регистрации кандидатов в президенты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил сегодня, находясь с рабочей поездкой в Ривне.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что раньше предлагал, чтобы эта сумма составляла 10 млн. грн. При этом он выразил готовность к компромиссу в плане пересмотра заявленной суммы залога.

«Но сумма должна быть такой, чтобы политически сумасшедшим и неадекватным людям не было возможности быть причастными к президентской кампании», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер считает, что в случае увеличения залога хотя бы в несколько раз становится понятно, что норма о представителях в комиссиях кандидатов в президенты является реалистичной и корректной.

«Хотя бы 10 кандидатов будут способны обеспечить состав избирательных комиссий, а если залог не будет увеличен, то те 30-40 претендентов, которые обязательно зарегистрируются в таком случае, не смогут этого сделать, что приведет к проблемам в проведении избирательной кампании», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона “О выборах Президента Украины” процедура регистрации кандидатов в президенты предусматривает залог в размере 500 тыс. грн. и сбор 500 тыс. подписей. Согласно изменениям к данному закону, которые приняты в первом чтении, предусматривается только залог в 0,5 млн. грн.