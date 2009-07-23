Куликов объяснил, почему ему болит строительство на улице Гончара

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Кирилл КУЛИКОВ заявляет, что в конфликте местной общины с застройщиком по улице Гончара, 17/23 в Киеве он будет всегда оставаться на стороне общины и настаивать на соблюдении застройщиком действующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной конфликту между жителями улицы Гончара и представителями застройщика земельного участка вблизи заповедника “София Киевская”.

По словам депутата, все действия киевлян не выходят за пределы действующего законодательства, и застройщик должен поступать так же.

Парламентарий продемонстрировал присутствующим ряд документов, согласно которым все работы по строительству на ул. Гончара, 17/23 осуществлять запрещено. Это, в частности, предписание Прокуратуры Киева; протест Прокуратуры на соответствующее решение сессии Киеврады 2004 года о предоставлении указанного земельного участка ООО “Инвестиционно-строительная группа”, выданный в мае 2009 р.; постановление Шевченковского райсуда.

Кроме того, представителям СМИ были предоставлены копии предписания застройщику Государственной службы по вопросам национального культурного наследия, в котором отмечается, что застройку необходимо обязательно согласовывать со Службой; решение Главного управления охраны культурного наследия столицы о приостановке действия согласования проектной документации на строительство по ул. Гончара, 17/23, а также протокол общественных слушаний, на которых присутствовал сам К.КУЛИКОВ, и где 310 жителей улицы Гончара единогласно высказались против указанного строительства.

“Мы будем отстаивать наши права, потому что это наш город, наша земля, наши культурные памятники”, - сказал народный депутат.

“Я как народный депутат обратился к Генеральному прокурору с требованием дать милиции личное указание о выполнении предписаний прокуратуры”, - сказал он.

К.КУЛИКОВ отметил, что его участие в данном конфликте является “личной гражданской позицией”, поскольку и он сам, и его родители проживают на ул. Гончара.

Кроме того, к нему за помощью обратились жители расположенных здесь домов. “На сегодня то, что делаю я, - лишь объективная обязанность, которую должен исполнять каждый народный депутат. Я исполняю свои депутатские обязанности”, – добавил он.

Депутат также сообщил, что уже не раз встречался с застройщиком и озвучивал перед ним требования общины.

“Но ничего не выполнялось. Застройщик проводит “кавалерийскую” политику - захватить и удерживать территорию”, - сказал народный депутат, объясняя общее с жителями ул. Гончара решения о проведении акций неповиновения.

Первым и самым главным требованием, по его словам, является то, чтобы все, что будет делаться на отмеченном земельном участке, было согласовано с гражданами, проживающими на этой территории. Второе требование – все действия, которые должны быть выполнены на этом строительстве, должны выполняться в соответствии с законодательством.

“И пока все нормы не будут соблюдены, никакого строительства быть не может”, - сказал К.КУЛИКОВ, подчеркнув, что на сегодня не видел гидрогеологического заключения по проекту и согласования Минрегионстроя.

В то же время, по словам депутата, застройщик после конфликта уже сделал первый шаг по требованию общественности и предоставил эскизы проекта застройки.

“Люди будут смотреть. Решение будет принимать та общественность, которая живет на Гончара. Я обязательно стану на ту сторону, на которой будут люди”, - подчеркнул он.

При этом депутат отметил, что он – не противник всех застроек: “Я выступаю за застройку, но за ту застройку, которая будет идти навстречу людям, которая будет согласовываться с людьми”.

По словам К.КУЛИКОВА, это не первое скандальное строительство, на котором он побывал, и в большинстве случаев ему удавалось “находить взаимопонимание с застройщиком”.

В свою очередь главный архитектор заповедника “София Киевская” Ольга САМОЙЛЕНКО отметила, что вокруг исторической достопримечательности в ее охранной (буферной) зоне ведется строительство и запланировано возведение ряда зданий. По ее данным, площадь охранной зоны Софии Киевской составляет 111 га, и эти границы утверждены в июле в 2005 г. Комитетом всемирного наследства ЮНЕСКО.

“Документация вся создана по охранным зонам. Законы все есть. Но их никто не выполняет”, - отметила она.

Запланированная застройка несет физическую угрозу достопримечательности, поскольку перегружается земля вокруг нее, а от этого поднимается уровень грунтовых вод. В отношении конкретного строительства на ул. Гончара, 17/23 она отметила, что планируется построить дом высотой 34 м, а это перекроет визуальную связь объектов Софии Киевской.

На пресс-конференции присутствовал известный писатель, общественный деятель и бывший народный депутат Борис ОЛИЙНЫК, также проживающий в одном из домов по ул. Гончара, он присоединился к защитникам территории вблизи Софии Киевской:

“Сначала берут в петлю Собор, а затем застраивают охранную зону вокруг него, и святыня исчезает за безликими небоскребами”, – сказал Б.ОЛИЙНЫК.

Он также призвал хранить национальные ценности и выразил благодарность за мужественное сопротивление в конфликте с застройщиками активистам - жителям улицы Гончара и особенно депутату К.КУЛИКОВУ, который “несмотря на то, что о нем пишут со всех сторон, пришел и исполнил свой гражданский долг”.

Присутствующие на пресс-конференции представители инициативной группы жителей отметили, что и в дальнейшем будут оказывать сопротивление застройщику до тех пор, пока вопрос строительства не будет широко освещен и согласован со всеми на еще одних общественных слушаниях. На сегодня, по словам граждан, застройщик показал документацию, из которой непонятно, сколько все же будет этажей у нового дома, какова будет его площадь и др., и по ней просто нельзя проконтролировать этот проект.