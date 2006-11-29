Цушко знает, кто сядет в кресло Павленко

Лидер парламентской фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО заявляет, что новым министром по делам семьи, молодежи и спорта станет представитель Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сообщил журналистам в парламенте.

«Будут подавать «регионалы» (кандидатуру на должность министра по делам семьи). Это их квота», - сказал В.ЦУШКО.

В свою очередь представитель фракции Партии регионов Виталий ХОМУТЫННИК сказал, что сейчас продолжаются консультации относительно кандидатуры министра по делам семьи, молодежи и спорта. «Не думаю, что они будут продолжительными», - сказал В.ХОМУТЫННИК. По его словам, возможно на этой неделе максимум - на следующей пленарной неделе новый министр будет назначен.

Он добавил, что министр - это очень ответственная должность, на которую есть много кандидатур, «готовых взять на себя ответственность».

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить министерство, депутат сказал, что пока еще официальные предложения ему не поступали и если будет предметный разговор на эту тему, то лишь после него можно будет делать какие-то выводы. «Сейчас об этом говорить рано», - сказал В.ХОМУТЫННИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла решение об отставке Юрия ПАВЛЕНКО с должности министра по делам семьи, молодежи и спорта.