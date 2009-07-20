Тимошенко обвиняет Ющенко в крупном должностном преступлении

Использование права вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в отношении Бюджетного кодекса премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает должностным преступлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она намерена провести переговоры с Партией регионов для объединения в Верховной Раде, чтобы преодолеть вето Президента.

«Я считаю, что это большое должностное преступление Президента ЮЩЕНКО против местного самоуправления – наложить вето на Бюджетный кодекс», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что такой шаг Президента резко расходится с предвыборными обещаниями В.ЮЩЕНКО, поскольку нормы Бюджетного кодекса были позитивно восприняты почти во всех поселках, селах и малых городах.

«Я действительно осуждаю этот шаг, потому что это шаг политикана, а не политика», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в любом случае проект бюджета на следующий год правительство будет готовить с учетом норм ветированного Бюджетного кодекса.

«Хватит уже плакать, что село погибает, надо в пользу села распределять деньги, вот что надо делать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что намерена провести с Партией регионов переговоры по преодолению вето. «Безусловно, я обращусь к фракции Партии регионов, чтобы они преодолели вместе с нашей фракцией вето… Я думаю, всем понятно, что вето наложено лишь для того, чтобы бороться со мной лично на президентских выборах», – отметила премьер.

"И хочу верить, что хотя бы Виктор ЯНУКОВИЧ и его фракция не будут ценой уничтожения местного самоуправления бороться со мной на президентских выборах. Хочу верить, что иногда политики будут служить людям, а не своим личным, иногда не очень чистым амбициям», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

По словам первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА, новая редакция Бюджетного кодекса не решает основного вопроса местного самоуправления, соответствия положенных на органы местного самоуправления расходных полномочий ресурсам, которые для этого выделяются. Расчет нормативов бюджетной обеспеченности почти не привязан к реальной цене социальных услуг.

Во-вторых, по его словам, Бюджетный кодекс фактически разваливает интеграцию административно-территориальных единиц в единое государство, консервирует нынешнюю систему административно-территориального устройства, создает новые риски для нарастания межрегионального напряжения и напряжения на линии «село-город».

В-третьих, отметил А.ШЛАПАК, «создается впечатление, что реализация этого Бюджетного кодекса на практике возможна исключительно через ручное управление со стороны Кабинета Министров и Министерства финансов, поскольку вряд ли удастся достичь сбалансированности государственного и местных бюджетов».

«В-четвертых, политизация и пиаризация проблем нового Бюджетного кодекса, к которым прибегло правительство, неподготовленность и суета срочного внедрения его порочных положений добавляют впечатления, что Бюджетный кодекс необходим не как реальная реформа государственных финансов, а как очередной предвыборный трюк, который вместе с идеями продолжения полномочий председателей органов местного самоуправления дорого будет стоить нашему государству в будущем», – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент не выступает за полное упразднение и уже направил свои предложения относительно указанного закона в Верховную Раду.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, то Верховной Раде необходимо будет попытаться преодолеть вето, и для этого придется договариваться с депутатами от Партии регионов, у которых на сегодняшний день «золотая акция» по решению данного вопроса. При этом премьер отметила, что если изменения в Бюджетный кодекс все же не удастся ввести в действие в этом году, то в следующем году эти документы обязательно будут подписаны новым Президентом.

Справка УНИАН. 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.