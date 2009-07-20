БЮТ хочет начать переписывать Конституцию уже в эту пятницу

Фракция БЮТ во время внеочередной сессии Верховной Рады 24 июля будет инициировать принятие постановлений, которые касаются кадровых назначений в Кабинет министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Также, по его словам, первым вопросом повестки дня внеочередной сессии будет принятие закона об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков. “Его принятие создаст все условия для того, что Украина получит очередной транш международной финансовой помощи”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

“Следующий вопрос, который планируется рассмотреть на внеочередной сессии, – это внесение изменений в Закон Украины «О государственном бюджете», а именно выплат компенсаций НАК «Нафтогаз Украины». Приняв такой закон, мы создадим все условия для того, чтобы Украина своевременно и в полном объеме подготовилась к новому отопительному сезону”, - отметил он.

По словам представителя БЮТ, “в начале следующего года в Украине пройдут выборы Президента. Старый закон морально устарел, поэтому для того, чтобы обеспечить демократичность открытость и прозрачность президентских выборов существует неотложная необходимость изменить действующее законодательство, регламентирующее выборы Президента. Именно поэтому, третьим вопросом повестки дня будет принятие закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины”.

“Кроме того, – отметил депутат, – на внеочередной сессии планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию Украины: об изменении сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов и об ограничении депутатской неприкосновенности”.