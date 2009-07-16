Яценюка не пустили на завод в Днепропетровске

Сегодня лидера Всеукраинской общественной организации «Фронт змін», народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА не пустили на металлургический завод им. Петровского в Днепропетровске.

Об этом Арсений ЯЦЕНЮК сообщил журналистам в Днепропетровске, где находится сегодня с визитом.

По информации ИА "Новый мост", А.ЯЦЕНЮК сказал: "Сегодня меня не пустили на завод им. Петровского, но я все равно туда поеду, дождусь пересменки возле завода, и все равно пообщаюсь с сотрудниками для того, чтобы выяснить, есть ли на заводе какой-то процесс развития, узнать о состоянии завода и о размерах заработной платы работников. Кроме того, я обязательно передам привет директору и остальному руководству завода».

"Новый мост" сообщает, что руководство завода никто не проинформировал о предстоящем визите А.ЯЦЕНЮКА.

По словам женщины, назвавшейся представительницей завода, но пожелавшей остаться неизвестной, «о том, что на днях планируется визит ЯЦЕНЮКА в Днепропетровск, предприятие было наслышано, но никто из руководства не был проинформировал ни в письменном виде, ни в любом другом о том, что Арсений Петрович захочет лично посетить завод". По словам представительницы предприятия, "завод Петровского - это промышленная площадка, на которой идут работы, тем более, предприятие готовится ко Дню металлургов. Если бы мы знали, что Арсений Петрович захочет приехать к нам в гости, мы бы оказали соответствующий прием».

Однако, после повторного визита А.ЯЦЕНЮКА на завод им. Петровского ему все-таки удалось встретиться с генеральным директором предприятия Юрием ДЕВЯТКИНЫМ.

«С директором завода спорить было неудобно, я понимаю, что кто-то дал ему команду сверху. Возможно в следующий раз мне удастся пообщаться с сотрудниками завода», - сказал А.ЯЦЕНЮК.