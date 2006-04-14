Омельченко пойдет до конца

Городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляет, что продолжит обжаловать в судах результаты выборов Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам, что считает свою позицию не борьбой за должность мэра. «Это борьба и позиция за правду. И она не закончилась, потому что сегодня еще в установленном порядке подается апелляция в Апелляционный суд», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО и добавил, что окончательные результаты выборов уже будут известны, когда соберется на заседание новоизбранный Киевский городской совет. Он заметил: «Будет следующий апелляционный суд. Думаю, что это будет в понедельник. Два суда были Шевченковского района (два решения Шевченковского райсуда - УНИАН), поэтому, соответственно, должны быть два суда апелляционного».

На вопрос, почему А.ОМЕЛЬЧЕНКО не захотел заключить мировое соглашение с зарегистрированным в должности Киевского городского председателя Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ для прекращения рассмотрения дела в судебном порядке, он пояснил, что «игра... шла по разным принципам: если КЛИЧКО и ОМЕЛЬЧЕНКО играли по принципу шахмат, то ЧЕРНОВЕЦКИЙ играл по принципу карт крапленой колоды».

Как сообщал УНИАН, по окончательным данным ГТИК, на выборах мэра Киева 26 марта 2006 года за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 341 тыс. 249, за А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 избирателя. Не поддержали ни одного из кандидатов 73 тыс. 937 избирателей, принявших участие в голосовании.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО обжаловал результаты выборов Киевского городского председателя.

10 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении административного иска А.ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской ГТИК и третьему лицу – Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ – о признании выборов недействительными.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО подал апелляцию на это решение суда.

13 апреля Шевченковский райсуд по иску А.ОМЕЛЬЧЕНКО запретил Киевской городской территориальной избирательной комиссии проводить 14 апреля первую сессию новоизбранного Киевсовета.

В тот же день Коллегия судей палаты по гражданским делам Апелляционного суда Киева оставила без удовлетворения апелляционную жалобу представителей А.ОМЕЛЬЧЕНКО относительно признания выборов мэра столицы недействительными.