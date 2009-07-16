ЕЦ обвиняет БЮТ и людей Луценко в провокации против лидеров партии

Партия “Единый Центр” называет провокацией БЮТ и милиции инцидент с участием лидеров партии, народных депутатов Игоря КРИЛЯ и Михаила ПОЛЯНЧИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Сегодняшнее заявление пресс-службы киевской милиции, в которой фигурируют народные депутаты Украины, руководители “Единого Центра” М.ПОЛЯНЧИЧ и И.КРИЛЬ, является одной из составляющих намеренно спланированной и осуществленной провокации против нашей партии. Цель этого дезинформационного по содержанию, путаного сообщения - ввести в заблуждение общественность в отношении инцидента, срежиссованного БЮТ и исполненного столичной милицией”, – говорится в заявлении.

Пресс-служба партии заявляет, что вчера после обеда на члена президиума “Единого Центра”, народного депутата М.ПОЛЯНЧИЧА, в сущности, совершено нападение со стороны вооруженных работников милиции.

“У одного из кафе на столичной Контрактовой площади, где он остановился выпить кофе, они проникли в его автомобиль. Милиционеры мотивировали свое вторжение заявлением какого-то народного депутата (позже уточнили, что речь идет о депутате от БЮТ Всеволода БОРОДИНА), который заподозрил, что из этого автомобиля ему якобы угрожали вооруженные люди”, – заявляют в “Едином Центре”.

В партии сообщают, что в заблокированном автомобиле действительно находились два сотрудника Управления государственной охраны, которые на сегодня осуществляют охранительные функции в отношении однопартийца М.ПОЛЯНЧИЧА, бывшего главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ. “Именно их присутствие и стало удобным поводом для того, чтобы милиция попыталась выполнить свою задачу - изъять автомобиль”, – считают в партии.

Согласно сообщению, когда эта попытка провалилась на Контрактовой площади, милиционеры под руководством начальства из райуправления и столичного главка попробовали изъять этот автомобиль со стоянки возле офиса “Единого Центра”. Там в инцидент вмешался народный депутат, председатель партии И.КРИЛЬ. На вопрос по поводу оснований и юридических процедур, которые должны регламентировать действия стражей порядка, не был дан ни один четкий ответ.

“Все действия милицейских начальников, их нервная реакция на присутствие народных депутатов недвусмысленно указывали на заказной характер этой истории. В итоге они были вынуждены оставить М.ПОЛЯНЧИЧА в покое и уйти прочь”, – идет речь в заявлении.

“Однако заказчики этой позорной акции явно не успокоились, о чем свидетельствует сегодняшнее заявление пресс-службы киевской милиции. Лживая, противоречивая и явно тенденциозная, она свидетельствует о том, что стражи порядка стали инструментом политического заказа”, – убеждены в “Едином Центре”.

По факту инцидента народный депутат М.ПОЛЯНЧИЧ обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с официальным письмом, в котором изложил все обстоятельства этого дела для надлежащего реагирования. “Он хочет перевести весь комплекс вопросов, связанных с вчерашними событиями, в юридическое русло, без дезинформации и провокаций”, – отмечает пресс-служба партии.

Как сообщал УНИАН, столичная милиция расследует угрозы со стороны сотрудников Управления государственной охраны по адресу народного депутата от БЮТ В.БОРОДИНА.

По информации пресс-службы киевской милиции, 15 июля в столичное ГУ МВД обратился народный депутат В.БОРОДИН с заявлением о том, что около 13.30, двигаясь на собственном автомобиле по ул. Сагайдачного, он и его жена стали свидетелями грубого нарушения правил дорожного движения со стороны неизвестных лиц, которые двигались на автомобиле марки «Ауди А-8».

Когда депутат сделал замечание лицам о прекращении противоправных действий, один из неизвестных открыл пассажирское окно автомобиля и, высунувшись, направил в сторону народного депутата Украины пистолет, сообщил депутат.

После обращения депутата в правоохранительные органы на задержание подозрительных лиц были ориентированы все наряды милиции, и вскоре наряд милиции задержал разыскиваемый автомобиль на Контрактовой площади.

В автомобиле находились три работника УГО, которые категорически отказались давать объяснение в отношении угроз депутату, сообщает милиция.

Как идет речь в сообщении ОСО, "определено, что номерной знак, который находился на автомобиле «Ауди», принадлежит другому автомобилю, который зарегистрирован на БАЛОГУ Петра Ивановича".

На место происшествия прибыли руководители ГУ МВС Украины в Киеве и Подольского райуправления. Они приняли решение об изъятии автомобиля для проверки на причастность к происшествию, связанному с народным депутатом Украины В.БОРОДИНЫМ.

Однако, сообщает ОСО, офицеры УГО в категорической форме отказались предоставлять автомобиль для проверки. При этом они угрожали применениям огнестрельного оружия против работников милиции в многолюдном месте.

По информации милиции, "через несколько минут на место события прибыли народные депутаты Украины М.ПОЛЯНЧИЧ и И.КРИЛЬ, которые, прикрываясь депутатской неприкосновенностью, оказали сопротивление и не дали работникам милиции изъять автомобиль, угрожая при этом уволить с должности руководителя Подольского райуправления милиции".

"Это событие вызывает возмущение у работников милиции, - говорится в сообщении ОСО ГУ МВС Украины в Киеве. - Народные депутаты Украины продемонстрировали правовой нигилизм, открыто совершив противоправные действия. Поведение этих народных депутатов во время инцидента зафиксировано техническими средствами".

На данный момент в действиях неизвестных лиц, которые угрожали народному депутату В.БОРОДИНУ, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Санкции по этой статье предусматривают арест до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 2-х годов.

В связи с тем, что в указанном происшествии усматриваются признаки должностных преступлений, а также фигурируют должностные лица УГО, материалы будут переданы в прокуратуре для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, отметили в милиции.