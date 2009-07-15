Тимошенко: скорбим по нашим соотечественникам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования родным и близким 6 украинцев – членов экипажа вертолета Ми-26, которые погибли в Афганистане 14 июля в результате катастрофы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в соболезновании премьер выразила сожаление по поводу трагической смерти соотечественников.

«Я знаю, что никакими словами нельзя смягчить боль от потери близких людей. Я лично, правительство и народ Украины скорбим по нашим соотечественникам, которые ушли из жизни по трагической случайности», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы вертолета Ми-26 14 июля в южной афганской провинции Гильменд погибли шесть членов экипажа, все – граждане Украины, гражданские лица.

Военное командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане (МССБ) официально подтвердило, что вертолет Мs-26 (р/н ER-MCV) принадлежал авиакомпании «Air Pecotox» (Молдова) и на контрактной основе использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой МССБ в ИРА.