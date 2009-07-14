В Афганистане сбили вертолет с шестью украинцами на борту

Вертолет Ми-26 молдавской компании Pecotox Air, работавший в Афганистане, был сбит cегодня утром ракетой.

Об этом сообщил РИА «Новости» сотрудник пресс-службы Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) Молдовы.

Вертолет, пилотировавшийся молдавскими летчиками, использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой объединенных сил в Афганистане. По данным ГАГА, на его борту находились шесть граждан Украины, некоторые из них погибли.

Вертолет находился в хорошем техническом состоянии, последняя его проверка была проведена 12 июля в присутствии двух молдавских инспекторов, сообщили в ГАГА.