Эксперт пугает Януковича, что тот может потерять харизму

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, оценивая действия Партии регионов в Верховной Раде, предупреждает политиков о росте протестных настроений в обществе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, народные депутаты «качественно научились парализовывать работы органов власти», в частности, блокировать трибуны, серверные и электрощитовые.

«Судя по всему, на их взгляд, в этом и заключается главная сущность украинской демократии», - отметил эксперт. В то же время, он считает, что общество уже не готово воспринимать подобное грубое толкование понятия демократии.

«Вот почему среди электората растут протестные настроения и наметилась тенденция востребованности ответственной политической силы, готовой полностью уйти от демагогии. Более того, общество вполне готово к некоему откату к авторитаризму, к усилению вертикали власти, даже в ущерб классическим гражданским права и свободам», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, политикам стоит задуматься над сменой общественных запросов и определиться с собственными запросами и потенциалом. «Политики откровенно недооценивают протестные настроения избирателя. Это не касается уровня поддержки так называемых «третьих кандидатов», а прежде всего это касается качественной оценки деятельности или бездеятельности тех, кого электорат поддерживал на прошлых выборах», - отметил политолог.

По его словам, «таким политикам как (лидер Партии регионов) Виктор ЯНУКОВИЧ стоит определиться со своими запросами и приоритетами, - в противном случае он может постепенно потерять ту харизматичность, которая делала его одним из наиболее привлекательных кандидатов в президенты».

Как сообщал УНИАН, с конца июня фракция Партии регионов в Верховной Раде блокирует работу парламента.