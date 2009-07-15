Гелетей считает, что пострадал из-за Балоги

Валерий ГЕЛЕТЕЙ считает, что его уволили с должности начальника Управления государственной охраны из-за приближенности к бывшему главе Секретариата Президента Украины Виктору БАЛОГЕ.

Об этом В.ГЕЛЕТЕЙ заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 117 от 15 июля 2009 года).

«Ни от Президента, ни от главы Секретариата Веры УЛЬЯНЧЕНКО я не слышал каких-либо замечаний относительно моей работы или работы УГО. Очевидно, единственная причина – моя близость к бывшему главе Секретариата В.БАЛОГЕ – она слишком велика, по их мнению», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

Говоря о проблемных вопросах функционирования Управления государственной охраны на современной этапе, В.ГЕЛЕТЕЙ отметил, что необходимо увеличивать его полномочия управления и финансирование.

«Нужно ввести ответственность охраняемого лица, которая сегодня не предусмотрена. В частности, нужно, чтобы УГО могло запретить охраняемому лицу пребывать в том или ином месте, если это представляет опасность для его жизни. Мы, кстати, разработали и передали в Секретариат Президента соответствующий законопроект. Но я понимаю, что в нынешних реалиях нет шансов на его рассмотрение в парламенте», - сказал экс-руководитель УГО.

В.ГЕЛЕТЕЙ также подчеркнул, что «не получил от Президента ни одного досрочного звания».

«Порядок получения воинских званий определен законом, и он полностью соблюдался…

Я был назначен на должность главы УГО, где до меня работали люди в звании генерал-лейтенанта или генерал-полковника. И я получил через год очередные, а не внеочередные звания. А что касается звания генерала армии – это была утка», - пояснил В.ГЕЛЕТЕЙ, добавив, что уходит в отпуск, после которого сообщит о своем следующем месте работы.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 14 июля 2009 года назначил Александра БИРСАНА начальником Управления государственной охраны Украины.

А.БИРСАН назначен начальником Управления госохраны вместо В.ГЕЛЕТЕЯ.