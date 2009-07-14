В БЮТ говорят, что регионалы из Рады звонят Януковичу в Днепропетровск
Заседание начнут или в 18:15, или завтра
|Андрей Кожемякин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
Он отметил, что фракция БЮТ провела консультации с фракцией Партией регионов.
«Сейчас они выясняют свою позицию с лидером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который находится в Днепропетровске», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.
По его словам, в 18.00 планируется начать заседание Согласительного совета, и если за 15 минут удастся договориться, то заседание ВР начнется, а если нет, то следующее внеочередное заседание состоится в четверг, 16 июля.
Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание ВР должно было начаться сегодня в 16.00, однако фракция Партии регионов блокирует трибуну и президиум парламента.