В БЮТ говорят, что регионалы из Рады звонят Януковичу в Днепропетровск

В 18.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что фракция БЮТ провела консультации с фракцией Партией регионов.

«Сейчас они выясняют свою позицию с лидером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который находится в Днепропетровске», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, в 18.00 планируется начать заседание Согласительного совета, и если за 15 минут удастся договориться, то заседание ВР начнется, а если нет, то следующее внеочередное заседание состоится в четверг, 16 июля.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание ВР должно было начаться сегодня в 16.00, однако фракция Партии регионов блокирует трибуну и президиум парламента.