В России не понимают, как газ из Египта может попасть в «Набукко»

Вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сомневается в эффективности и рентабельности проекта по созданию газопровода «Набукко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Прежде всего, могут возникнуть вопросы с самими поставками газа», - заявил В.ЯЗЕВ.

По его словам, «одним из основных вариантов» для реализации проекта являются запасы газа Ирана. "Однако остается вопрос, даст Иран свой газ или нет", - отметил В.ЯЗЕВ.

Другие планы наполнения газом «Набукко» В.ЯЗЕВ считает маловероятными. "Президент австрийской компании назвал в качестве страны-поставщика энергии для наполнения этого источника даже Египет. Я не пойму, как египетский газ может попасть в «Набукко». В Европу он может попасть по своим каналам, но гнать его в Среднюю Азию, чтобы потом обратно в Европу, - это нонсенс. Это говорит о том, что сегодня фундаментальная проблема по источникам газа для нормального функционирования газопровода «Набукко» пока не решена», - сказал он.

По мнению В.ЯЗЕВА, шансов практической реализации у проекта «Набукко» гораздо меньше, чем у газопровода «Южный поток», главным участником которого является «Газпром».

«Набукко» уже заявляют как главного конкурента «Южного потока», но наш проект гораздо жизнеспособней», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Набукко". Проект предусматривает поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители около 20 стран, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Проект "Набукко" оценивается в 7,9 млрд. долл. и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будет проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.