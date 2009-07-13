Ющенко подписал закон о почасовой оплате труда
15:21, 13 июля 2009Политика
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Минимальную будет устанавливать ВР
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть, работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.
Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.
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