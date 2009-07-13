Литвин объявил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 14 июля.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата ВР.

В соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется во вторник в 16 часов.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 15 часов того же дня.