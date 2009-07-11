Войдет ли Севастополь в состав Крыма?

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН рекомендует председателю Совета министров АРК Виктору ПЛАКИДЕ «заниматься не гаданием на кофейной гуще, войдет Севастополь в состав Автономной Республики Крым или нет, а решением социально-экономических проблем полуострова».

Как сообщили агенству УНИАН в пресс-службе Севастопольской горгосадминистрации, так С.КУНИЦЫН прокомментировал слова В.ПЛАКИДЫ о том, что «вхождение Севастополя в АРК может быть выгодно как для самого города, так для Крыма и Украины в целом».

По словам С.КУНИЦЫНА, «в телеэфире (в эфире ТРК «Черноморская» - УНИАН) Президент говорил на эту тему предположительно, а уже началось: премьеру и спикеру парламента автономии ПЛАКИДЕ и ГРИЦЕНКО Севастополь понадобился, и некоторые другие крымские политики к хору присоединились: Даешь Севастополь в Крым».

Как сказал С.КУНИЦЫН, особый статус Севастополя пока обусловлен наличием в нем воинских формирований иного государства, и «сейчас мы работаем над проектом города с открытой экономикой. И это тоже наш особый статус».

По мнению С.КУНИЦЫНА, «Президент не имел в виду, что слияние Крыма и Севастополя - задача дня сегодняшнего. Даже в теории: нужны изменения в Конституцию, административно-территориальная реформа, огромные затраты, организационные усилия. Словом, дело не одного дня, года».

Как отметил председатель горадминистрации, он понимает «рвение крымского руководства: конечно, Севастополь объективно живет лучше, чем автономия, город получает средства за базирование Черноморского флота».

Кстати, добавил С.КУНИЦЫН, «Крым тоже получает такие средства, но другое дело - как они тратятся. Мы единственный регион, который сейчас, в условиях кризиса, строит учебные заведения, дороги. Севастополь не сворачивает газификацию. Скажу больше, нам предстоит битва за бюджет, и мы, городское руководство, приложим все усилия, чтобы эти суммы -компенсации за базирование ЧФ РФ - увеличились в 3-4 раза».

Он утверждает, что «даже сейчас бюджет Севастополя больше, чем столицы АРК Симферополя. У нас, в отличие от полуострова, нет долгов по зарплате в бюджетной, коммунальной сферах. Мы «задних не пасем», а перспектива погрязнуть в чужих проблемах, не решаемых тем же Совмином Крыма, севастопольцев мало устраивает».

Как сообщал УНИАН, 3 июля в эфире ТРК «Черноморская» Президент сообщил, что предлагает отнести город Севастополь, который сейчас имеет «общенациональный статус», к компетенции власти автономии.

8 июля В.ПЛАКИДА выразил мнение, что подобное решение способно было бы улучшить ситуацию с транспортным сообщением, обеспечением энергоносителями Севастополя, а также упорядочить некоторые финансовые вопросы, связанные с поступлениями в Крым из госбюджета средств на компенсацию финансовых потерь населенных пунктов, на территории которых размещены воинские формирования ЧФ РФ.