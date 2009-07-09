На будущих выборах политики станут навязывать систему «свой-чужой»?

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает последний политический сезон периодом утраченных возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛА сказал сегодня на пресс-конференции.

“У нас нет никакого результата: ни положительного, ни отрицательного. Я бы назвал этот сезон сезоном утраченных возможностей”, - сказал он.

По словам эксперта, украинские политики не понимают одну вещь: происходящий в Украине политический процесс управляет их действиями, а не они руководят политическим процессом.

“Безответственность и деструктивность - это две основных характеристики этого политического сезона”, - добавил он.

Одной из утраченных возможностей В.БАЛА считает провал конституционной реформы.

“Я на 99% уверен, что тот проект Конституции, который был распространен в СМИ, не был бы в таком виде представлен на голосование в Верховной Раде, потому что они (политические силы, которые разрабатывали проект) не самоубийцы”, - сказал он.

Кроме того, В.БАЛА прогнозирует, что президентская избирательная кампания будет деструктивной, политики снова будут апеллировать к негативным эмоциям граждан и делить страну.

“Каждый будет пытаться мобилизовать свой электорат таким образом, чтобы начать воевать со своим оппонентом, и этот примитивный технологический процесс ”свой-чужой” приведет к еще более резкому ухудшению ситуации в плане понимания в украинском обществе”, - сказал он.

По мнению эксперта, если бы эти политические силы договорились и создали последовательное большинство с участием Блока Литвина, они бы уже не могли идти на избирательную кампанию со старыми лозунгами. Они также были бы вынуждены выработать конкретные правила игры.

В.БАЛА также отметил, что до сих пор не услышал от тех, кто критикует действующую власть, конструктивных предложений относительно воплощения в государстве позитивных изменений.