В ПР подозревают, что БЮТ и НУ-НС получили команду от Тимошенко

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что депутаты фракций БЮТ и НУ-НС игнорируют заседания Бюджетного комитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, из этого можно сделать вывод, что таким образом всячески блокируется принятие закона о повышении пенсии, минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

«У нас есть подозрение, что эту команду они получили от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также сообщил, что по состоянию на данный момент пока еще не запланировано проведение Согласительного совета у председателя ВР.

«Мы не понимаем такого отношения, и мы продолжаем настаивать на своей позиции», - сказал он.

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов также назвал неуместной идею проведения внеочередных заседаний, если не будет найден компромисс по данному законопроекту.

Как сообщал УНИАН, работа ВР парализована уже вторую неделю. Партия регионов блокирует парламент с требованием принять закон об увеличении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Договориться на Согласительном совете лидерам фракций не удавалось.

8 июля председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил рассмотреть вопрос о возможности повышения социальных стандартов 9 июля в 12.00.

В частности, спикер выступил с инициативой, чтобы доработанный законопроект об увеличении социальных стандартов рассмотрели Комитет ВР по вопросам бюджета и Кабинет министров на протяжении 8 июля с тем, чтобы 9 июля рассмотреть его в сессионном зале.