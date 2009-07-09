Шуфрич отказывается комментировать инцидент с Левочкиным

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) отказывается комментировать инцидент с народным депутатомСергеем ЛЁВОЧКИНЫМ(фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он отметил, что «этот вопрос касается лично нас, и я не вижу здесь поводов для комментирования».

«Это наше личное дело с Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

При этом он четко не подтвердил, что драка произошла.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» написала, что вчера Н.ШУФРИЧ ударил в лицо своего однопартийца С.ЛЁВОЧКИНА. Инцидент произошел из-за разногласия в вопросах внутрипартийной работы в кинотеатре «Зоряный» возле ресторана, расположенного на первом этаже.