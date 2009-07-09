Партия регионов блокирует Раду

Фракция Партии регионов сегодня опять блокирует работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, как и в предыдущие дни, заблокированы трибуна, президиум и ложа правительства в сессионном зале парламента.

Депутаты от Партии регионов таким образом требуют рассмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.