Партия регионов блокирует Раду

09:47, 09 июля 2009
Политика
1063 0

На "линии фронта" - без перемен

Фракция Партии регионов сегодня опять блокирует работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, как и в предыдущие дни, заблокированы трибуна, президиум и ложа правительства в сессионном зале парламента.

Депутаты от Партии регионов таким образом требуют рассмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter