Партия регионов блокирует Раду
09:47, 09 июля 2009Политика
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На "линии фронта" - без перемен
Фракция Партии регионов сегодня опять блокирует работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, как и в предыдущие дни, заблокированы трибуна, президиум и ложа правительства в сессионном зале парламента.
Депутаты от Партии регионов таким образом требуют рассмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
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