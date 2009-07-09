Регионалы предлагают Тимошенко сократить траты на свою рекламу

Народные депутаты от Партии регионов представили сегодня в БЮДЖЕТНЫЙ комитет Верховной Рады источники финансирования их инициативы по повышению зарплат и пенсий для малоимущих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в частности, Партия регионов предлагает сократить на 1 млрд. грн. затраты на обслуживание власти. Так, “ регионалы ” предложили премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО сократить средства, которые она расходует на свои рекламные ролики, а это - 430 млн. грн.

В то же время, по данным пресс-службы, БЮДЖЕТНЫЙ комитет, большинство в котором составляют представители БЮТ и Блока Литвина, не рассмотрел предложений “ регионалов ”, направленных на изыскание средств для борьбы с бедностью. Свои предложения представители власти также не представили, отметили в ПР.

Партия регионов остается на своих позициях – жестких требований к власти о повышении размера зарплат и пенсий, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, работа ВР парализована уже вторую неделю. Партия регионов блокирует парламент с требованием принять закон об увеличении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Договориться на Согласительном совете лидерам фракций не удалось.

Сегодня, 8 июля, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил рассмотреть вопрос о возможности повышения социальных стандартов завтра в 12.00.

В частности, спикер выступил с инициативой, чтобы доработанный законопроект об увеличении социальных стандартов рассмотрели Комитет ВР по вопросам бюджета и Кабинет министров в течение сегодняшнего дня с тем, чтобы завтра рассмотреть его в сессионном зале.