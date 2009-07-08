Яценюк знает, чем Украина может заменить дорогой российский газ

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что Украина должна максимально заменить дорогой российский газ собственной дешевой электроэнергией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил в ходе программы «Позиция» на Луганском областном телевидении.

«Мы ничего сегодня не можем предложить, кроме дешевой электроэнергии. Это сегодня единственный выход. Так делают французы, и именно французские атомные электростанции обеспечили энергетическую безопасность Франции. Для Украины это абсолютно реально, и у нас будет четкая альтернатива. Зачем человеку дорогой газ в сельском районе, если государство ему даст чрезвычайно дешевую электроэнергию?!», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Для меня важно в новой индустриализации решение энергетической независимости за новыми электростанциями. При этом необходимо понимание того, что чем выше рост цен на нефть, тем лучше переходить на альтернативные источники. Но чем ниже цена на нефть, тем эффективнее будут так называемые традиционные источники. То есть у меня есть четкое понимание, что дорогой газ должен быть заменен дешевой украинской электроэнергией», - сказал А.ЯЦЕНЮК.