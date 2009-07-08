Яценюк: нас нигде нет, попрятались на хуторах и в селах

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что необходимо снять мораторий на продажу земли, предоставив исключительное право на операции с землей государственному агенту.

Об этом он сказал журналистам во время поездки в Луганск, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что мораторий на продажу земли можно снимать лишь при следующих условиях: земля может быть собственностью только украинских граждан, должны существовать ограничение на концентрацию земли в одних руках, а также нормативные требования в отношении целевого использования земли. «Только государство должно покупать и продавать землю», – подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Украина может сыграть решающую роль в формировании продовольственной безопасности мира. Он отметил, что «за последние 18 лет Украина не внесла ни одной глобальной инициативы”. “Нас нигде нет, нас не слышно, попрятались на хуторах и в селах – и прекрасно себя чувствуем, однако критикуем другие инициативы”, – добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Украина, как европейское государство, “хотя бы начала встречаться с мировыми лидерами и начала предлагать новую повестку дня”.

По его словам, Украина может сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности мира. «Вот где мы должны быть первыми», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” считает, что для Украины конкурентным преимуществом должно стать крупнотоварне производство в сельском хозяйстве, которое обеспечит потребности внутреннего рынка и конкуренцию украинской продукции на внешних рынках.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, Украина должна интенсивно осваивать международные рынки сельскохозяйственной продукции. «Украина обязана начать новый переговорный процесс с Россией и с другими странами СНГ, которые интересны Украине как рынки и интересны друг другу вообще, и начать работать в рамках нового формата углубленной и полноценной свободной торговли», - отметил он.

В то же время лидер “Фронта перемен” считает, что в переговорах с Европейским Союзом Украина должна настаивать на доступе к европейским рынкам сельхозпродукции.