Сивкович: Луценко награждал гражданских боевым оружием
Первым министр наградил сам себя
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, которые изложены в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года» выявила, что именным оружием награждены немало известных политиков и госслужащих.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСК, сообщил председатель комиссии, народный депутат (фракция Партии регионов) Владимир СИВКОВИЧ.
Комментируя появление списков о награждении отличием МВД Украины «Огнестрельное оружие» в 2005 и 2006 годах, которые были обнародованы на интернет-сайты газеты «2000», председатель Временной следственной комиссии ВР заявил: «В своем первом приказе о награждении огнестрельным оружием министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО наградил самого себя».
По словам В.СИВКОВИЧА, Временная следственная комиссия выявила, что среди тех, кто получил оружие есть много политиков, госслужащих и бизнесменов: председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ (он получил оружие трижды), экс-глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК (получил дважды), советник Президента Николай ПОЛУДЁННЫЙ, бывшие вице-премьер-министр Вячеслав КИРИЛЕНКО и министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ. Также в списках значатся Александр ТРЕТЬЯКОВ, Петр ПОРОШЕНКО, Александр БАРАНИВСКИЙ, Виктор ПИНЗЕНИК, Алексей ИВЧЕНКО, Сергей НИКОЛАЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, Иван ПЛАЧКОВ, Евгений ЧЕРВОНЕНКО, Юрий АРТЕМЕНКО, Виктор БАЛОГА, Юрий ПАВЛЕНКО и другие.
«Эти списки требуют тщательной проверки, ведь огнестрельное оружие, которым награждались гражданские лица, является боевым. Неизвестно также, проводился ли надлежащий инструктаж об обращении с ним», – подчеркнул В.СИВКОВИЧ. Кроме того, народного депутата интересует, прошли ли награжденные лица медицинское обследование, были ли оформлены ими разрешения, и соблюдают ли они правила хранения оружия. «Представьте, если они не знакомы с этими правилами, так это опасно в первую очередь для них самих», – сказал В.СИВКОВИЧ.
Особый интерес Временной следственной комиссии касается того, какого производства оружие получили награжденные. «Если это были отечественные «Форты» – это одно дело, а если импортные «Глоки», то следует поинтересоваться их происхождением, – то есть закупалось ли это оружие, или ввозилась контрабандой», – считает В.СИВКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября в ВР была создана ВСК для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, изложенные в статье «Другая милиция» в газете «2000» от 8 сентября 2006 года.
14 ноября заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины нашла факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОПа Романа Ерохина.
«Речь идет, - отметил Р.КУЗЬМИН, - о незаконном присвоении специальных званий офицерскому составу руководства МВД. Речь идет о незаконной выдаче боевых пистолетов гражданам, которые не имеют права на ношение оружия. Ну и многом другом…».
Комментируя это заявление, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура стала на путь политической расправы с ним.