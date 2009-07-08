МВФ сегодня придет к Тимошенко

Сегодня заседание правительства будет проходить при участии представителей Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

Планируется, что сначала правительство рассмотрит вопросы, внесенные в повестку дня, в частности, об утверждении годовой национальной программы по подготовке Украины к обретению членства в НАТО, о пополнении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины», о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий наводнения в Волынской области и т. п.

Предусматривается, что представители МВФ прибудут на заседание правительства позже.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Кабинета министров при участии представителей МВФ планировалось на 6 июля, однако было перенесено.

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