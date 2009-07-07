Луценко запретил своему сыну давать показания в Верховной Раде

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне с участием министра МВД Украины Юрия Луценко, народный депутат Украины Роман Забзалюк в интервью «Обкому» пояснил причины, по которым сын Юрия Луценко, Александр, не ответил на вопросы ВСК на сегодняшнем ее заседании.

«Сын Юрия Луценко, Александр, присутствовал на заседании временной следственной комиссии. Они пришли вместе и сели вместе. Но когда ВСК, согласно нормам и регламенту, спросила отца о необходимости заслушать отдельно всех фигурантов, отец Александра Луценко выступил категорически против. Он выставил свои условия о том, что будет присутствовать при общении с членами ВСК только вместе с сыном. На что члены ВСК, естественно, пойти не могли, поскольку это является нарушением регламента. В итоге сама ВСК приняла решение о «недоцільності заслуховування сумісно Олександра та Юрія Луценко», - пояснил г-н Забзалюк.