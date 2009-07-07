В сессионном зале ВР остались двое бютовцев и двое регионалов

Члены фракции Партии регионов разблокировали трибуну и президиум парламента. Почти все народные депутаты оставили сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.05 в зале находятся только четыре народных депутата – Андрей КОЖЕМЯКИН, Павел КОСТЕНКО (фракция БЮТ), Андрей КЛЮЕВ и Нестор ШУФРИЧ из фракции Партии регионов.

В сессионном зале остались плакаты, которые “регионалы” развешивали утром, когда начали блокировать работу ВР.

Как сообщал УНИАН, депутаты от Партии регионов сегодня утром заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

На трибуне был размещен плакат с надписью: «Алкоголиков и националистов – в отставку!». Сзади президиума – плакат: «Партия регионов защитит социальные гарантии людей», а в правительственной ложе - «Министры подождут, сначала помогите людям».

“Регионалы” требовали рассмотреть законопроект о повышении уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.