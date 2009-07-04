Олийнык не стрелял по Лозинскому и компании - генпрокурор

Житель Кировоградской области Валерий Олийнык, который погиб 16 июня в охотничьем хозяйстве Голованевского района Кировоградской области, не стрелял по народному депутату Виктору ЛОЗИНСКОМУ или его спутникам.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«На данный момент, базируясь на имеющихся материалах следствия, я пришел к выводу, что Олийнык не производил выстрелов», - заявил генпрокурор.

При этом А.МЕДВЕДЬКО высказал сомнение в том, что якобы найденный у Олийныка пистолет «ТТ», а также стартовый пистолет, действительно принадлежали убитому.

«В данный момент расследуется уголовное дело, и мы проверяем, кому принадлежали три единицы найденного оружия. По моей информации, «воздушку» у Олийныка якобы видели ранее. А вот по поводу принадлежности ему стартового пистолета, а тем более «ТТ», у меня, прямо скажу, большие сомнения», - сказал генеральный прокурор.

Он также подтвердил, что Валерий Олийнык во время трагического инцидента был трезв. «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа Олийныка, в момент гибели он был трезв», - отметил А. МЕДВЕДЬКО.

Одновременно он признал, что относительно В.ЛОЗИНСКОГО, а также сопровождавших его прокурора Голованевского района Евгения ГОРБЕНКО и начальника райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО не была проведена своевременная экспертиза на наличие алкоголя в крови, и Генпрокуратура намерена дать надлежащую оценку этому факту.

«...Мне во время совещания руководитель главного следственного управления сказал о том, что экспертиза на алкоголь прокурора, народного депутата и начальника милиции не была проведена, - сообщил генпрокурор. - Мы обязательно дадим этому оценку».

Как сообщал УНИАН, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО. За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.