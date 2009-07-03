ГПУ установила, что Лозинский умышленно убил человека?

Досудебное следствие Генпрокуратуры установило, что народный депутат БЮТ Виктор Лозинский, прокурор Голованивского района Кировоградской области Евгений Горбенко и начальник Голованивского РО УМВД Михаил Ковальский умышленно нанесли тяжелые телесные повреждения Валерию Олийныку, от которых тот умер.

Об этом идет речь в представлении Генеральной прокуратуры в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу Лозинского, текстом которого располагает "Украинская правда".

В нем описываются обстоятельства смерти Олийныка и констатируется, что в действиях Лозинского усматриваются признаки преступления по ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжелое телесное повреждение, содеянное группой лиц, которое послужило причиной смерти пострадавшего.

Сам Лозинский, согласно документу, свою вину отрицает, "однако убедительных доводов в свою пользу не привел", лишь утверждая, что Олийнык применил к нему и его друзьям огнестрельное и холодное оружие и их действия были самозащитой.

Как известно, 16 июня в Голованивском районе Кировоградской области в инциденте при участии Лозинского, Горбенко и Ковальского умер 55-летний Олийнык.

Звучали версии, что это было охота. Участники инцидента причастность к убийству отрицали, называя свои действия самозащитой. Вместе с тем, на теле погибшего было выявлено 9 огнестрельных ранений, многочисленные переломы. Похоронили его без ноги.

Горбенко и Ковальский были уволены с занимаемых должностей и задержаны Генпрокуратурой. По некоторым данным, они уже сознались следователям в убийстве 15 человек.

Лозинский, который сперва проходил по делу как свидетель, обратился к генпрокурору с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады представление о лишении его депутатской неприкосновенности, якобы во избежание спекуляций относительно этого.

В Верховной Раде уже завершается сбор депутатских подписей относительно рассмотрения на внеочередном заседании в пятницу представления Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и взятие под стражу Лозинского.