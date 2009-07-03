Янукович: политика правительства направлена против ПР и России
... а страдает "Лугансктепловоз"
Партия регионов требует от Кабинета министров направить холдинговой компании «Лугансктепловоз» предусмотренные в государственном бюджете на 2009 год средства для выполнения государственного заказа в интересах украинских потребителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время своей рабочей поездки в Луганск.
Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, предприятие «Лугансктепловоз» стало заложником политики нынешнего правительства, “направленной против Партии регионов и России”. Как результат, сказал он, сегодня предприятие лишено перспективных заказов со стороны Российской Федерации.
В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что Кабинет министров только в мае утвердил финансовый план Министерства транспорта, а последнее и до сих пор не направило на предприятие бюджетные средства для выполнения государственного заказа в интересах «Укрзализныци».
Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, указанных средств хватит для обеспечения предприятия работой на 3-4 месяца.
В то же время сегодня предприятие работает только три дня в неделю, при этом было сокращено около 2 тыс. лиц.
Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, Партия регионов требует от правительства решить вопрос о направлении указанных средств для выполнения предприятием государственного заказа.