Янукович: политика правительства направлена против ПР и России

Партия регионов требует от Кабинета министров направить холдинговой компании «Лугансктепловоз» предусмотренные в государственном бюджете на 2009 год средства для выполнения государственного заказа в интересах украинских потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время своей рабочей поездки в Луганск.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, предприятие «Лугансктепловоз» стало заложником политики нынешнего правительства, “направленной против Партии регионов и России”. Как результат, сказал он, сегодня предприятие лишено перспективных заказов со стороны Российской Федерации.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что Кабинет министров только в мае утвердил финансовый план Министерства транспорта, а последнее и до сих пор не направило на предприятие бюджетные средства для выполнения государственного заказа в интересах «Укрзализныци».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, указанных средств хватит для обеспечения предприятия работой на 3-4 месяца.

В то же время сегодня предприятие работает только три дня в неделю, при этом было сокращено около 2 тыс. лиц.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, Партия регионов требует от правительства решить вопрос о направлении указанных средств для выполнения предприятием государственного заказа.