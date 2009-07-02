Литвин прогнозирует, что Ющенко ветирует новый Бюджетный кодекс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заветирует новую редакцию Бюджетного кодекса Украины.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Отвечая на вопрос: “Не кажется ли Вам, что этим кодексом, по сути, парламент дает правительству перед президентскими выборами достаточно большие рычаги для манипулирования властью на местах и привлечения ее для создания лучших результатов в интересах определенной политической силы”, В.ЛИТВИН отметил: “есть основания, чтобы так ставить вопрос”. Он добавил, что склоняется “к тому, что Президент Украины закон заветирует, исходя из этой мотивации”.

Председатель Верховной Рады Украины добавил, что неправильной является и нынешняя ситуация, когда самые большие регионы контролирует Партия регионов и они также будут использовать эти возможности, поскольку областные советы, которые распределяют бюджетные средства, здесь находятся под их контролем. По его словам, “можно дойти до абсурда, если все рассматривать через призму чьего-то интереса”. Он отметил, что к данному закону “есть большие замечания”, но в то же время “есть большие позитивы, в частности, уже известно, какие налоги будут оставаться на местах”. Председатель Верховной Рады Украины считает, позитивом то, что в совокупности сельские и поселковые советы “дополнительно получат 10 млрд. гривень”. В то же время В.ЛИТВИН добавил, что “сегодня и Кабинет министров Украины еще не может осознать, какие последствия могут быть в связи с принятием данного закона, как и не могут осознать местные руководители, что они в результате этого могут получить”. Он не исключает ситуации, когда сельские и поселковые советы могут получить по 10 тысяч гривень и средств не будет даже на то, чтобы перекрыть крышу в районной больнице”. В.ЛИТВИН убежден, что в любом случае “нужно двигаться в направлении формирования бюджета снизу”.