Завтра ВР займется только кадрами: пакетное голосование исключено
Писаренко допускает блокирование
|Валерий Писаренко
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
Он напомнил, что именно эти вопросы из-за отсутствия компромисса между фракциями не были рассмотрены во время пленарного заседания 1 июля. Народный депутат исключил возможности рассмотрения парламентом в пакете всех кадровых вопросов. Он объяснил это тем, что по ряду кадровых вопросов есть расхождения в позиции между коалицией и фракцией Партии регионов. В частности, по словам В.ПИСАРЕНКО, это касается требования фракции Партии регионов об освобождении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА. “В этих требованиях отсутствует достаточная аргументация, поэтому пакетное голосование исключено”, - сказал он. При этом В.ПИСАРЕНКО отметил, что соответствующие проекты постановлений по требованию фракции Партии регионов могут быть поставлены на голосование, но уже сейчас понятно, что они не найдут поддержки в сессионном зале.
Народный депутат также не исключил, что завтрашнее заседание ВР снова может быть заблокировано, и это блокирование продлится и на следующей пленарной неделе. “Если завтра работа будет заблокирована, то все последующие пленарные заседания также будут проходить под знаком блокирования”, - сказал он. При этом, считает народный депутат, причиной для блокирования со стороны фракции Партии регионов могут быть не только требования относительно освобождения конкретных министров или повышения социальных выплат, но и “старые-новые” требования относительно НАТО или языковый вопрос.
Как сообщал УНИАН, 1 июля ВР должна была рассмотреть ряд кадровых вопросов, но из-за блокирования работы ВР фракцией Партии регионов эти вопросы не обсуждались.