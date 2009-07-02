Завтра ВР займется только кадрами: пакетное голосование исключено

В повестку дня завтрашнего внеочередного заседания Верховной Рады пока еще внесены только кадровые вопросы.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он напомнил, что именно эти вопросы из-за отсутствия компромисса между фракциями не были рассмотрены во время пленарного заседания 1 июля. Народный депутат исключил возможности рассмотрения парламентом в пакете всех кадровых вопросов. Он объяснил это тем, что по ряду кадровых вопросов есть расхождения в позиции между коалицией и фракцией Партии регионов. В частности, по словам В.ПИСАРЕНКО, это касается требования фракции Партии регионов об освобождении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА. “В этих требованиях отсутствует достаточная аргументация, поэтому пакетное голосование исключено”, - сказал он. При этом В.ПИСАРЕНКО отметил, что соответствующие проекты постановлений по требованию фракции Партии регионов могут быть поставлены на голосование, но уже сейчас понятно, что они не найдут поддержки в сессионном зале.

Народный депутат также не исключил, что завтрашнее заседание ВР снова может быть заблокировано, и это блокирование продлится и на следующей пленарной неделе. “Если завтра работа будет заблокирована, то все последующие пленарные заседания также будут проходить под знаком блокирования”, - сказал он. При этом, считает народный депутат, причиной для блокирования со стороны фракции Партии регионов могут быть не только требования относительно освобождения конкретных министров или повышения социальных выплат, но и “старые-новые” требования относительно НАТО или языковый вопрос.

Как сообщал УНИАН, 1 июля ВР должна была рассмотреть ряд кадровых вопросов, но из-за блокирования работы ВР фракцией Партии регионов эти вопросы не обсуждались.