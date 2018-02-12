Турчинов опроверг слухи о том, что возглавит штаб Порошенко на будущих выборах

"У Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие", - отметил Турчинов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты страны на следующих выборах в 2019-м году. Также он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего главы государства Петра Порошенко на будущих президентских выборах.

Об этом Турчинов сказал в интервью Громадське. "Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие как кандидат в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю", - отметил он.

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"Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в библии, когда царство разделенное - оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а лишь распрями. Власть должна быть единой командой", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в январе в президентском рейтинге Тимошенко немного опередила Порошенко.