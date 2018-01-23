В президентском рейтинге Тимошенко немного опередила Порошенко - опрос

Почти 16% украинцев на выборах президента готовы голосовать за кандидата, фамилия которого на сегодняшний день не называется среди возможных претендентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты социологического исследования.

По ее словам, опрос продемонстрировал, что если бы президентские выборы состоялись в декабре 2017 года, то 15,9% тех, кто намерен принять участие в голосовании, готовы избрать главой государства политика, фамилия которого не называется среди возможных претендентов.

Бекешкина отметила, что в то же время за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали бы 12,1% респондентов, а за нынешнего президента Петра Порошенко - 10,2% опрошенных, которые готовы участвовать в выборах.

Читайте такжеНовогодние рейтинги политиков: социологи определили пятерку лидеров​

Председатель партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко поддержали бы 7,8% респондентов; лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича - 7,7%; председателя Радикальной партии Олега Ляшко - 6%; председателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 5,2%; председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового - 4,9% опрошенных.

По 2,9% респондентов готовы на президентских выборах проголосовать за премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока; за лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка - 1% опрошенных; за народного депутата Надежду Савченко - 1,1%; за мэра Киева Виталия Кличко - 1,3%.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.