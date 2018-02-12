В Беларуси дело украинского журналиста Шаройко рассматривают в закрытом режиме

15:27, 12 февраля 2018
Политика
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Павло Шаройко, Facebook

Читайте такжеЗадержанному в Беларуси украинцу Шаройко официально предъявили обвинение в шпионаже«Когда начался процесс, кто судья – не комментируем. Процесс закрытый», – сказала Ляскова, передает радио Свобода.

Утром 12 февраля адвокат Шаройко Лариса Быкова сообщила, что процесс над ним назначен, однако дату начала процесса она не уточнила.

Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере». В отношении Шаройко возбуждено уголовное дело за шпионаж.

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Теги: #Беларусь#шаройко