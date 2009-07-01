Внеочередное заседание парламента состоится 3 июля
21:25, 01 июля 2009Политика
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По инициативе 152 депутатов
В пятницу, 3 июля, состоится внеочередное пленарное заседание парламента.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 152 народных депутатов Украины, что отвечает требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.
В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в пятницу, 3 июля 2009 года, в 10 часов.
Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов этого же дня.
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